Ulteriore stretta sui comuni, il prefetto di Foggia invita i sindaci a valutare con attenzione e in relazione ai contesti locali, la possibilità di emettere “specifiche ordinanze di chiusure temporanee di aree urbane maggiormente sensibili”.

E’ uno dei punti emerso dalla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto questa mattina, in videoconferenza dal prefetto Raffaele Grassi, per meglio modulare le iniziative volte a dare attuazione alle misure previste dal Dpcm del 3 novembre scorso e alle recenti direttive espresse dal Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

All'incontro - al quale hanno partecipato il sindaco di Foggia, Franco Landella, il presidente della Provincia, Nicola Gatta, e i vertici provinciali delle forze di polizia - a fronte delle evidenze epidemiologiche attuali, è stata ribadita la necessità di evitare ogni forma di assembramento che possa favorire la diffusione del virus Covid-19 e, per tale ragione, il prefetto ha invitato il sindaco di Foggia e i sindaci della Provincia di valutare la possibilità di emettere ulteriori ordinanze di chiusure temporanee di aree urbane.

Per tali scopi, i conseguenti profili operati vi saranno oggetto di analisi in sede di tavolo tecnico del questore di Foggia, Paolo Sirna, con la presenza dci militari dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e delle polizie locali, con possibilità di un decentramento a livello periferico.

Intanto, sulla scorta di specifiche indicazioni date dal prefetto, sono stati rimodulati i dispositivi di controllo del territorio da parte del questore con l'obiettivo di verificare flussi di ingresso del territorio, provenienti da altre zone lungo la rete stradale, autostradale e ferroviaria, anche con l'impiego dei reparti delle specialità della polizia di stato.

La situazione è attentamente monitorata e si invita la comunità della provincia alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza delle regole basilari del distanziamento personale, con l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, nonché delle prescrizioni indicate nel Dpcm del 3 novembre ultimo scorso.