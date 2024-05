Minori scomparsi misteriosamente nel nulla: ancora irrisolti i casi di Alessandro e delle gemelline Livia e Alessia

Tra i minori scomparsi in Italia - di cui da moltissimo tempo non si hanno più notizie - figurano anche i nomi di Alessandro Ciavarrella e delle gemelline Livia Cara e Alessia Vera Schepp.

Due casi avvolti nel mistero, ancora irrisolti, che fino a qualche anno fa hanno caratterizzato l'agenda dei quotidiani d'informazione locali e nazionali, oltre che le scalette di alcune puntate del programma di Rai 3 'Chi l'Ha Visto'

La scomparsa di Alessandro Ciavarrella

Del sedicenne di Monte Sant'Angelo, presunta vittima di lupara bianca, non si hanno più notizie dalla mattina dell'11 gennaio 2009. Alessandro saluta la madre e la sorella: “Esco con gli amici” dice, poi, per l'ultima volta, varca la porta di casa e viene inghiottito dalla nebbia che quella mattina avvolgeva la città dei due siti Unesco. Il giorno della sua scomparsa Alessandro indossava jeans blu, un giubbino bomber e scarpe di colore nero.

Le 10 euro che la sorella Annamaria gli lasciava per compensarlo dell’incarico di portare a spasso il cagnolino di casa, sono rimasti sul comodino della stanza da letto. Quando i carabinieri iniziano le ricerche, qualcuno sostiene di averlo visto salire su una Golf grigia. Sulla sua scomparsa cala l’ombra di un possibile omicidio. Il silenzio in cui si chiude la comunità fa rima con omertà.

Intanto la famiglia non fa mistero che Alessandro avesse manifestato l'intenzione di voler ritirarsi dagli studi e che per questo litigasse spesso con sua madre. La realtà è però un'altra: il ragazzo è rimasto vittima di un'imboscata, quindi l'ipotesi allontanamento volontario viene scartata immediatamente dagli inquirenti.

E infatti, come una sentenza definitiva sulla sua sorte, giunge una lettera anonima al 'Diario Montanaro': “Alessandro era un bravissimo ragazzo ma è stata l’influenza di quegli amici sbagliati che l’ha tradito. Si era messo in un giro più grande di lui e neanche lui sapeva come uscirne fuori…..”.

Ciavarrella sarebbe stato ammazzato dai suoi amici perché non avrebbe voluto svolgere un compito che gli era stato affidato. E’ il contenuto della lettera giunta a Penelope Onlus, l’associazione che si occupa di gente scomparsa. “Aveva fatto amicizia con soggetti che frequentavano il bar sotto casa sua e che anche lui frequentava. Lui ed un suo amico venivano comandati da queste persone … che ordinavano loro di eseguire atti illeciti, cominciando dal furto delle auto”.

Oggi, a quindici anni dalla sua scomparsa, in occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi che si è svolta il 25 maggio, nel quartiere dove vive la madre, in sua memoria è stato piantumato un albero di ulivo.

Le gemelline scomparse

E' avvolto nel mistero anche il caso delle gemelline Alessia e Livia - 6 anni all'epoca - di cui non si hanno più notizie dal 30 gennaio 2011. Il padre, Matthias Kaspar, si è tolto la vita quattro giorni dopo, il tre febbraio, presso la stazione Cerignola Campagna travolto da un treno Eurostar Milano-Bari.

La mamma, Irina Lucidi, originaria di Ascoli Satriano, si accorge del rapimento compiuto dell'ex marito e denuncia l'accaduto alle autorità elvetiche. Intanto le telecamere del casello autostradale di Annecy, frontiera transalpina, immortalano il passaggio in auto del 44enne. Le due bambine non sono dentro.

Il 31 gennaio, da Marsiglia Matthias Kaspar Schepp invia una cartolina all'ex coniuge. Poi preleva 7500 euro e acquista tre biglietti per un traghetto diretto in Corsica.

Il 3 febbraio pranza da solo in un ristorante di Vietri sul Mare in provincia di Salerno; qualche ora dopo raggiunge la stazione ferroviaria di Cerignola e si toglie la vita. Agli inquirenti il cameriere ha raccontato di aver ricevuto 12,50 euro di mancia e che il padre delle bimbe aveva chiesto dettagli su un quadro appeso sulla parete del locale che ritraeva una figura femminile molto simile alla moglie.

La lettera giunta a Saint-Sulpice inviata dall’uomo prima di morire contiene una dichiarazione che sembra non lasciare scampo: "Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto". Il testo della missiva è ancora più agghiacciante quando l’uomo scrive chiaramente di averle uccise e di trovarsi a Cerignola per ammazzarsi.

Verrà ritrovata anche una parte del denaro che Matthias Kaspar Schepp aveva ritirato il 31 gennaio a Marsiglia. Erano nelle due lettere ritrovate in una buca delle poste italiane nella città ofantina.

Gli avvistamenti di Livia e Alessia

Un avvocato sardo si era recato in Procura a Cagliari per raccontare, ma in maniera informale, quanto gli avrebbe confidato un cliente, cioè che Alessia e Livia Schepp fossero vive e si trovassero in un campo rom sull’isola, indicando ai magistrati il luogo e riferendo quanto il suo assistito avrebbe origliato in carcere da un gruppo di detenuti nomadi.

Il 25 settembre 2013 il blitz dei carabinieri del Ros nel campo nomadi indicato dalla fonte, non sortirà l’effetto sperato. Eppure, alla questura di Cagliari, erano arrivate cinque le segnalazioni giunte dal 2011 al 2013 circa il loro avvistamento: ad Oristano, Pula, Quartuccio e in ultimo all’ipermercato Conforama di San Sperate e alle Poste di via Simeto a Cagliari.

Appena dopo ll presunto avvistamento di Matthias Kaspar Schepp con le figlie a Propriano in Corsica, dove l'uomo si sarebbe recato in traghetto partendo da Marsiglia, le due bimbe furono segnalate al bar 'Le Terrazze' di Oristano. La segnalazione arrivò immediatamente in questura e la squadra mobile, insieme ai carabinieri, la verificarono senza ottenere riscontro.

La seconda è dell'aprile 2011 a Quartu Sant'Elena, dove le due gemelline furono segnalate alla polizia al cinema 'The Space' del commerciale 'Le Vele'.

Dai riscontri della mobile, che visionò i filmati delle telecamere di sorveglianza, risultò che effettivamente due bambine bionde erano passate per il centro, ma con il genitore.

Il terzo avvistamento è del luglio 2012, a Pula, sempre nell'hinterland di Cagliari, ma anche questa volta l'esito dei riscontri della polizia e dei carabinieri fu negativo.

Tra le altre cose, all'epoca dei fatti, una sensitiva sostenne che il padre avesse addormentate Alessia e Livia e le avesse gettate in un dirupo a 100 km dal luogo del suicidio.

La madre, Irina Lucidi, non ha mai smesso di cercarle. Sulla scorta della dolorosa esperienza ha creato la fondazione Missing Children, che fornisce assistenza di emergenza in modo preventivo ai bambini scomparsi in Svizzera, nonché ai bambini e alle loro famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità quando un minore scompare.