Sta meglio il 17enne accoltellato in via Mele. Il papà sui social: "Storia raccontata male"

Il 17enne accoltellato qualche sera fa in via Luciano Mele, nei quartieri settecenteschi di Foggia, è in via di guarigione. Le sue condizioni sono in netto miglioramento. A comunicarlo è il papà del ragazzo con un messaggio sulla pagina social di ‘Voce di Foggia’. “Oggi sono a dirvi che Costantino è fuori pericolo e in netto miglioramento” ha scritto postando una foto del figlio dal letto dell’ospedale mentre a favore di fotocamera mostra il pollice in su a dimostrazione che sta bene.

Tuttavia il genitore, oltre a ringraziare quanti sono stati vicino alla famiglia in questi giorni pieni di ansia e paura, coglie l’occasione per bacchettare quanti invece hanno fatto commenti a sproposito in merito alla vicenda. Subito l’aggressione – lo ricordiamo – il 19enne autore dell’accoltellamento aveva pubblicato una Ig story in cui spiegava che aveva usato l’arma perché “costretto” in quanto “letteralmente aggredito” e perché colpito da un pugno. Versione che evidentemente aveva scatenato accuse e dure reazioni anche nei confronti della vittima.

“Volevo anche rivolgere qualche parola a chi, ignorando e non conoscendo i dettagli della vicenda – ha scritto il papà del 17enne – ha tratto conclusioni affrettate: nessuno merita violenza e nessuno deve praticarla ma, in una storia raccontata male, i cattivi sono gli altri... Ringrazio tutti per l'affetto”.