C'è il 'Patto per la sicurezza', il ministro Piantedosi tende la mano a Foggia: "Qui per aiutare il territorio"

?Sono qui per ascoltare e aiutare questo territorio?. Così il Ministro dell?Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Foggia per presiedere la riunione del Comitato per l?ordine e la sicurezza pubblica e per sottoscrivere il ?Patto per la sicurezza urbana?, ovvero la ?bussola? che orienterà tutte le azioni di legalità da intraprendere e mettere in pratica sul territorio foggiano, per il prossimo biennio.

Obiettivo dichiarato: ?Promuovere ed attuare un sistema di sicurezza partecipata ed integrata sul territorio?. Il documento è stato tenuto a battesimo dal numero uno del Viminale e sottoscritto dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante e dalla commissaria Marilisa Magno. Il protocollo avrà durata di due anni; le azioni proposte saranno costantemente coordinate e monitorate da una cabina di regia permanente che valuterà i risultati raggiunti o disporrà i necessari meccanismi di rimodulazione delle misure disposte.

Il Patto si struttura attraverso quattro linee di intervento - ?Prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria?; ?Misure per l?attuazione della sicurezza urbana?; ?Interventi a favore dell?inclusione sociale e misure di solidarietà sociale?; ?Iniziative per la promozione e tutela della legalità? - che saranno articolate complessivamente in 21 capi di azione.

Numerose le sollecitazioni giunte dal territorio e portate all?attenzione del Ministro Piantedosi. A partire dalla necessità - avvertita a più livelli - di rafforzare e potenziare la dotazione di uomini e mezzi delle forze di polizia: ?Abbiamo avviato una ricognizione delle risorse a disposizione sul territorio?, spiega. ?Foggia riscuote da alcuni anni l?attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza potendo contare su dotazioni del Reparto Prevenzione Crimine - certo, non organiche, non fisse - in misura maggiore rispetto a città metropolitane. Rifletteremo anche sulla necessità di adottare risorse stabili da inserire negli organici?.

Un capitolo a parte è stato dedicato alla ?vergogna? dei ghetti e alla necessità di progettualità reali finalizzate al loro superamento (sul punto sono state stanziate importanti risorse del Pnrr). ?La prospettiva immediata?, ha spiegato il ministro, ?deve essere quella di dare dignità di vita a queste persone. Dopodiché l?azione del Governo deve essere quella di creare le condizioni necessarie affinché perché ci sia un prosciugamento del fenomeno constante nel tempo? debellando definitivamente la piaga del caporalato e dello sfruttamento del lavoro che si alimenta della disperazione dei braccianti.

Sul fronte della criminalità organizzata, l?obiettivo dichiarato resta quello di spingere e sostenere l?emersione dei reati sommersi. Le denunce relative a fenomeni di racket e usura, infatti, sono ancora sotto la soglia della portata stimata del fenomeno. L?invito è a denunciare: ?C?è una Squadra Stato validissima e che merita fiducia, e c?è tutta una architettura di misure e strumenti a disposizione delle vittime?, ribadisce il ministro che invita ad una vera ?ribellione culturale? rispetto all?illegalità diffusa e imperante.

Dinanzi ad alcune criticità mosse sull?efficacia degli strumenti per contrastare le infiltrazioni mafiose negli enti e nelle imprese, Piantedosi ha lanciato la proposta di una ?formula intermedia tra mancato scioglimento e scioglimento, una sorta di accompagnamento e sostegno delle amministrazioni che mostrano criticità?. Proposta che, assicura, verrà portata a Roma e discussa nelle opportune sedi.

Nel dettaglio del ?Patto per la sicurezza?, invece, ampio spazio è dedicato alla necessità ?rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio anche con sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle forze di polizia?. In particolare, si fa riferimento alla realizzazione di sistemi di interconnessione delle sale operative delle forze di polizia, al collegamento in rete delle videocamere stand alone nonché all?ampliamento e ricerca delle forme tecnologicamente più adeguate per mettere in rete anche i sistemi di sorveglianza privati già presenti, coinvolgendo eventualmente privati ed enti. Previste anche agevolazioni (in misura di detrazione d?imposta) per i privati che intendano impiantare occhi elettronici sulla città.

Sul fronte del rafforzamento della sicurezza urbana, si fa riferimento all?implementazione dell?illuminazione pubblica e al miglioramento dell?assetto urbano mentre proseguiranno le azioni di forza relative ad occupazioni abusive di immobili occupati da soggetti privi di titolo o risultati vicini a consorterie criminali. Spazio anche agli interventi in favore dei giovani e di contrasto al disagio e alla devianza giovanile.