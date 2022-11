Attimi di terrore in una officina: cliente armato di pistola minaccia titolare

Attimi di terrore in una officina meccanica, a Termoli: è successo ieri mattina, quando un uomo di Torremaggiore ha fatto irruzione nell'attività puntando una pistola contro il titolare della stessa.

L'uomo, cliente dell'attività, sarebbe entrato in stato alterato all'interno dell'attività di via Elba, minacciando il titolare, un uomo di circa 40 anni. Solo la reazione di quest'ultimo, e di un dipendente che era presente, ha fatto sì che l'episodio non degenerasse.

Immediato l'intervento della polizia, che è riuscita a bloccare e disarmare l'uomo. Al vaglio degli agenti, la dinamica dell'accaduto e le cause dietro la grave minaccia. Non si esclude che tra i due possano esserci ruggini legate ad un lavoro meccanico precedentemente eseguito.