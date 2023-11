Minaccia steward allo stadio, poi tenta di sottrarsi ai controlli della Polizia: daspo di cinque anni per un tifoso foggiano

Daspo di cinque anni. È il provvedimento emesso dal Questore di Foggia nei confronti di un tifoso del Foggia. La misura giunge al termine di una approfondita attività di indagine, a seguito della segnalazione di uno steward che dichiarava di essere stato minacciato da un tifoso foggiano durante la partita Foggia-Turris dello scorso 2 ottobre.

In seguito alla segnalazione, il personale della Digos riuscì a identificare il soggetto il quale, nello stesso contesto, oppose resistenza per sottrarsi ai controlli degli agenti. Pertanto, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e il Questore ha emesso il provvedimento del Daspo di 5 anni con conseguente obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia per 3 anni.