L'ex sindaco Rotice e la compagna minacciati di morte

L'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, nuovamente candidato alla guida della città sipontina, ha ricevuto una missiva con esplicite minacce di morte rivolte a lui ed alla sua compagna Libera Scirpoli. Episodio che l'imprenditore ha prontamente denunciato alle Autorità. A denunciarlo è il gruppo di 'Strada Facendo', la lista che fa capo all'ingegnere.

"Di fronte a situazioni gravi non si può stare in silenzio e restare indifferenti. Nel garbo umano e istituzionale che lo ha sempre contraddistinto ha preferito, in questi oltre due anni di perenne campagna di odio e denigrazione, mantenere la riservatezza su reiterati episodi di insulti, pressioni, ricatti e minacce. Ma, da cittadini perbene sentiamo la necessità di rendere pubblico quanto di grave accaduto, perché il clima in città è divenuto davvero insostenibile, surreale e socialmente molto pericoloso".