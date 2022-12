Riceve gravi minacce dal marito mentre è in commissariato per denunciare le violenze subite

Un uomo di 54 anni è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia e di non aver osservato gli obblighi della sorveglianza speciale.

Nello specifico, mentre la moglie si trovava negli uffici del commissariato di Cerignola per denunciare i maltrattamenti posti in essere dal coniuge, le inoltrava messaggi contenenti minacce gravi, nonostante non potesse far uso del telefono cellulare a causa del suo status di sorvegliato speciale. con obbligo di soggiorno.

Pertanto, il 54enne su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, veniva associato presso la casa circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida dell’arresto, all’uomo veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.