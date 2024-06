In viaggio senza biglietto, insulta e minaccia capotreno: "Ti butto giù dal finestrino"

E' finito sotto processo un 45enne di San Giovanni Rotondo accusato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità al capotreno, una donna di 40 anni, che il 21 luglio 2021, all'altezza di Senigallia sul convoglio Bologna-Pescara nella carrozza numero 5, lo aveva svegliato per chiedergli di mostrale il biglietto di viaggio.

Secondo quanto riporta Anconatoday, il passeggero, sprovvisto di biglietto, si sarebbe giustificato sostenendo di aver avuto un lutto in famiglia e che avrebbe dovuto recarsi a Foggia per un funerale. Alla richiesta dei documenti per verbalizzargli la multa, la dipendente di Trenitalia sarebbe stata riempita di insulti, tra parolacce e minacce a scopo intimidatorie: "Non ti do niente, sei fortunata che i finestrini non si aprono se no ti buttavo giù".

Il passeggero viaggiava anche con una bicicletta.

Alla stazione di Ancona, la polizia ferroviaria lo ha fatto scendere. La capotreno si è costituita parte civile. Prossima udienza il 19 novembre.