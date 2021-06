Grave episodio in ospedale: Il figlio 13enne è in pronto soccorso, padre minaccia e aggredisce dottoressa

Sul posto i carabinieri e la Postazione 118. In seguito all'episodio, il pronto soccorso è stato chiuso dalle 10,00 alle 14,00 per i soli codici verdi. Assicurate, invece, le urgenze. Piazzolla: "Atto vile e deplorevole, compiuto ai danni di chi svolge il proprio lavoro per il bene della comunità"

Il figlio 13enne è in pronto soccorso, lui va in escandescenza e minaccia la dottoressa in servizio. E' successo, ancora una volta, all'ospedale 'Tatarella' di Cerignola.

Autore della violenta aggressione verbale, il padre del ragazzino, giunto al pronto soccorso in codice verde. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe minacciato la dottoressa al termine della visita, quando il bambino, accompagnato dalla madre, era stato già trasferito in Pediatria per una consulenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Postazione 118. In seguito all'episodio, il pronto soccorso è stato chiuso dalle 10,00 alle 14,00 per i soli codici verdi. Assicurate, invece, le urgenze.

“Si è trattato, ancora una volta - spiega il dg dell'Asl Fg, Vito Piazzolla - di un atto vile e deplorevole, compiuto ai danni di chi svolge il proprio lavoro per il bene della comunità e a tutela del diritto alla salute. Mi auguro che la dottoressa, molto provata per l’accaduto, possa recuperare la giusta serenità e tornare quanto prima al lavoro”.