Avvocato minacciato da un collega dopo una causa: “Ti devo togliere di mezzo”

“Ti devo togliere di mezzo”. Questa la minaccia, nemmeno tanto velata, che si è visto rivolgere a muso duro l’avvocato Giuseppe Falcone, nei corridoi degli uffici del giudice di pace a Rodi Garganico. A pronunciare quelle parole, è stato un collega con il quale per 5 anni si era confrontato in aula, per un procedimento civile.

Il giudice del Tribunale di Foggia aveva dato ragione all’avvocato Falcone, ma la sconfitta non è stata digerita dal legale della controparte (parente stretta del professionista), che ha reagito con pesanti minacce verbali e spintoni. “La tensione era iniziata già nel parcheggio, dove questo individuo mi ha aspettato per poi strattonarmi e minacciarmi nei corridoi”, racconta il legale. Un episodio bruttissimo, rimarca Falcone, che non fa onore alla categoria professionale alla quale appartiene.

“Mai mi ero trovato in una situazione del genere con un collega”, spiega. “Ad oggi ho ricevuto la solidarietà di centinaia di colleghi e amici, garganici e non. Mi rivolgerò al Consiglio distrettuale di disciplina e naturalmente è stata già redatta una querela indirizzata alla Procura di Foggia. L’ipotesi di reato è minacce aggravate. Se la procura affiderà la questione ad un magistrato scrupoloso (e a Foggia lo sono tutti) sono sicuro che la giustizia prevarrà”, conclude.