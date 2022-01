Clima di terrore, "mafia" e "capo nero". Migrante choc: "Mi hanno picchiato mentre dormivo"

"Non passi sotto silenzio la denuncia raccolta e rilanciata dalla Flai Cgil di Foggia sulle proprie pagine social inerenti le condizioni cui sono costretti i lavoratori stranieri ospiti della baraccopoli di Torre Antonacci. Le istituzioni - a partire dalla Regione Puglia che in quell'area ha messo a disposizione dei lavoratori un centinaio di moduli abitativi che ospitano solo la metà dei migranti presenti nel ghetto, gli altri ancora accampati in baracche di legno - devono garantire legalità e misure che portino a un superamento di queste modalità di accoglienza".

È quanto afferma il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Gagliardi, dopo la pubblicazione di un video (parte prima - parte seconda - parte terza) nel quale un lavoratore denuncia lo strapotere dei caporali nel ghetto e le violenze e minacce cui sono costretti chi si ribella e rivendica condizioni migliori di paga.

A denunciare soprusi e violenze, è un migrante che ha osato ribellarsi al "capo-nero", accusato di trattenere per sé 1,50 euro sulla paga oraria del bracciante. L'uomo, che prima di giungere in Capitanata ha lavorato nei campi del Torinese, percepiva 4,5 euro a ora, a fronte dei 6 euro corrisposti dalle aziende al caporale. "Ci portano sul campo con dei furgoni, circa 20 persone", prova a spiegare il migrante. "Lavoriamo dalle 6 del mattino, per 10-11 ore".

Il lavoratore, per descrivere le dinamiche di cui è stato vittima, "utilizza la parola mafia", stigmatizzano dalla Flai Cgil. "Il controllo del campo da parte dei caporali e la loro intermediazione per accedere al lavoro, il trasporto su furgoni affollati oltre ogni limite di sicurezza, una parte del salario trattenuta dallo stesso caporale, l'invito al silenzio o a lasciare quella struttura per chi non accetta quelle condizioni. Un pezzo dell'emergenza criminale che vive la provincia di Foggia e che ha richiesto la presenza nel capoluogo del Ministro dell'Interno", aggiunge Gagliardi.

Il migrante, inoltre, sostiene di essere stato picchiato per essersi ribellato al "capo-nero". L'episodio, a giudicare dal referto medico presentato, risale al settembre scorso. "Erano in quattro, sono entrati nel container mentre dormivo. Mi hanno messo una mano sulla bocca, poi non ricordo più nulla. Quando mi sono svegliato non riuscivo più a camminare", racconda l'uomo ai sindacalisti.

Il resoconto generale è quello di un luogo regolamentato da un clima di terrore, con tanto di 'picchiatori' pronti a punire chi osa alzare la testa o rivendicare i propri diritti; un luogo in cui i caporali si occupano della gestione del lavoro, e chi prova a ribellarsi diventa vittima del sistema, violento e pericoloso.

"In quel di Torre Antonacci si sono verificati già episodi riprovevoli, facinorosi aizzati da qualcuno per impedire in passato l'accesso al campo della Flai di Foggia come dei medici di InterSos, ultimamente di una associazione assegnataria di un incarico regionale, quasi come se quel campo dovesse essere un territorio sotto il controllo indisturbato di qualcuno", ricorda Gagliardi.

"E al di là delle retoriche di autogestione propagandate da qualcuno, a fronte di un lavoratore che ha il coraggio di denunciare sappiamo bene quanti sono costretti a subire vessazioni di ogni tipo in silenzio. Forze dell'ordine, magistratura, organismi ispettivi non lascino nell'illegalità e in balia di soprusi e violenze questi lavoratori e pongano una lente di ingrandimento sulle dinamiche che caratterizzano Torre Antonacci al pari di altri ghetti in Terra di Capitanata", conclude.