Baby gang in monopattino: arrivano i carabinieri in borghese e in moto, attenzione alta tra i vicoli di San Severo

Agenti in borghese in moto per presidiare il centro storico e servizi di polizia potenziati a San Severo.

La questione è stata portata all'attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo la nota indirizzata dal prefetto e al questore di Foggia dall'on. Carla Giuliano.

A seguito dell'emergenza criminalità e della presenza di ragazzini in monopattino protagonisti di aggressioni, scherzi e spiacevoli episodi, è stato deciso di affidare all’arma dei carabinieri il compito in operare con propri militari in abiti civili a bordo di motoveicoli senza segni distintivi del corpo all’interno dell’area urbana di San Severo ed in particolar modo nei vicoli del centro storico.

Oltre a ciò sono stati disposti serivizi ad alto impatto.

"Sono contenta della immediatezza con la quale il prefetto, il questore e le forze dell’ordine tutte hanno riscontrato formalmente ed in concreto la mia richiesta. Il Prefetto in persona mi ha confermato che San Severo è nell’agenda quotidiana della prefettura e delle forze dell’ordine. Sappiamo che la strada è lunga ma stiamo facendo e faremo, tutto il possibile per portare legalità in un territorio complesso come il nostro. Sono inoltre felice che dall’incremento di organico inviato a disposizione della questura di Foggia è scaturita l’assegnazione di due nuove unità assegnate al commissariato di San Severo. Al riguardo sono consapevole che la situazione delle carenze resta ancora molto seria ma auspico ulteriori incrementi in tempi brevi”.