Nelle celle di reclusi garganici e baresi trovati smartphone e microcellulari

Nel carcere di Foggia continua senza sosta l’attività di prevenzione della polizia penitenziaria finalizzata a reprimere le attività illecite della criminalità organizzata. Il 16 aprile, nelle celle del quarto reparto della sezione giudiziaria dove sono ristretti detenuti baresi e garganici, sono stati rinvenuti tre telefonini, di cui uno smartphone e due micro cellulari occultati sotto al wc della stanza di pernottamento. Altri due micro telefoni erano stati nascosti nei fornelli all'interno delle bombolette di gas. Questa mattina, dietro un bilancia, durante una perquisizione ordinaria, è stato rinvenuto un altro smartphone.

Per il segretario Generale Aggiunto Pasquale Montesano, la polizia penitenziaria in Puglia, in particolar modo nella struttura di via delle Casermette, sta subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona: "Questi eventi sono l’emblema dello stato drammatico delle carceri, particolarmente la Puglia che è ulteriormente peggiorato nell’ultimo periodo, anche se ha radici molto lontane e restituisce il risultato delle politiche inadeguate, miopi, incompetenti e non di rado propagandistiche dei governi, di qualunque composizione politica. Purtroppo oggi non bastano proclami e annunci, serve subito un decreto carceri per affrontare l’emergenza, deflazionare la densità detentiva, rafforzare la polizia penitenziaria ed efficientare il servizio sanitario per far fronte al disastro penitenziario e che pone la Penitenziaria ai confini di un sistema penitenziario in un contesto ad alto rischio e prima che accada l’irreparabile, più di quanto non sia già successo, il Governo si dia una mossa e prenda compiutamente atto dell’emergenza".