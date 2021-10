"L'università è punto di riferimento sociale". La promessa di Emiliano: "La Regione al fianco di UniFg e dei foggiani"

“La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella ha dato lustro all’inaugurazione dell’anno accademico. L’Università di Foggia in questo momento è un punto di riferimento non solo per la cultura e la formazione di eccellenza dei giovani della provincia di Foggia, ma è anche un punto di riferimento sociale, di orientamento, in un momento sicuramente difficile per la città e per l’intera provincia”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi a Foggia, a margine della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Rettore Pierpaolo Limone.

"Mettetevi in gioco". Mattarella scuote i giovani foggiani: "La criminalità si contrasta con la formazione delle coscienze"



“La presenza del Presidente Mattarella è un incoraggiamento. Un incoraggiamento che gli studenti hanno colto fino in fondo - ha proseguito Emiliano - C’è stato un discorso bello del rappresentante degli studenti che ha incoraggiato tutti a non mollare e a sfidare i nostri stessi limiti, perché Foggia se lo merita, è una città piena di gente perbene che non può essere descritta in modo semplicistico per luoghi comuni a causa della cronaca amministrativa dell’ultimo periodo", continua.

"C’è bisogno di una reazione e la Regione Puglia è al fianco dell’Università, del commissario Marilisa Magno, e soprattutto al fianco delle istituzioni e di tutta la comunità foggiana che vuole lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da capo. Il PNRR con i suoi finanziamenti, con i suoi investimenti sui giovani è evidentemente l’occasione giusta e il Presidente Mattarella non se l’è fatta sfuggire, per dire che la Repubblica è accanto alla città di Foggia e alla sua comunità”.