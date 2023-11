Il garganico Michele Di Bari nuovo prefetto di Napoli

Il mattinatese classe 1959, Michele Di Bari, è il nuovo Prefetto di Napoli. E' quanto deciso dal Consiglio dei ministri che si è riunito lunedì 27 novembre a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni e del sottosegretario all Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Chi è Michele Di Bari

Laureato in Giurisprudenza con lode, è stato segretario comunale alle Isole Tremiti, Panni, Grancona, Zermeghedo e Montebello Vicentino. Ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto e viceprefetto vicario presso la Prefettura di Foggia. E' stato vicecommissario Governativo con funzioni vicarie della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani e commissario straordinario nei comuni di Panni, Peschici per due mandati, Ordona, San Paolo di Civitate, Troia, San Marco in Lamis per due mandati, San Giovanni Rotondo per due mandati, Vico del Gargano, Monte Sant'Angelo, Lucera e Cerignola.

Esperto in materia di sanità e politiche sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato commissario liquidatore della Comunità Montana del Gargano. Anche amministratore unico e commissario presso l'Amica di Foggia, nonché componente della Giunta dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

Ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario della 'Fondazione Vincenzo Zaccagnino' di San Nicandro Garganico. Per quindici anni è stato presidente dell'associazione 'Unione Amici di Lourdes' per l'accoglienza dei diversamente abili e presidente dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di Foggia-Bovino. E' stato anche commissario straordinario del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Foggia.

E ancora, ha ricoperto il ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione dei comuni di Trinitapoli e Monte Sant'Angelo, oltre che della Provincia di Foggia.

Commissario ad acta per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali del Tar Puglia , consulente tecnico d'ufficio in materia di appalti pubblici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; Esperto in materia di legislazione sismica e di attività connesse alle emergenze di protezione civile della struttura a supporto dell'attività del Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato per la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 31.10.2002;

In qualità di Prefetto, è stato vicecommissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, Prefetto delle province di Vibo Valentia, Modena, Reggio Calabria e capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

Dal 24 giugno 2022 è prefetto-coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari. Dal 7 novembre dello stesso anno prefetto-direttore della Struttura di Missione per 'Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016'.

E' prefetto di Venezia dal 6 marzo 2023.