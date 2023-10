Uomo scomparso nel nulla due giorni fa, porta una stampella e un borsello

A Rodi Garganico c'è ansia e preoccupazione per le condizioni di Michele De Felice, detto 'Liberino', di cui si sono perse le tracce lunedì 2 ottobre dopo le 12. Decine e decine di cittadini stanno condividendo l'appello social pubblicato questa mattina sul profilo Facebook del Comune: "Per contribuire alle ricerche è gradita la condivisione di questo post" si legge. L'uomo, solitamente deambula con una stampella e indossa un borsello: "In caso di eventuali avvistamenti è importante contattare immediatamente le forze dell'ordine". Sul caso indagano i carabinieri, dopo la denuncia formalizzata dai familiari.