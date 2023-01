Allerta vento e rovesci nel Foggiano

E' scattata dalle 8 di questa mattina e resterà in vigore fino alle 20, l'allerta meteo diramata dalla sezione della protezione civile della Giunta regionale per vento in tutta la Regione Puglia ed anche per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nella zona Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto e Subappennino Dauno.

Sono previste precipitazione sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, nei settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. E, in tutta la Regione, venti forti di burrasca dai quadranti meridionali con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

I maggiori disagi si stanno registrando lungo l'autostrada A16 per vento forte tra Lacedonia e Candela e quest'utlima e Cerignola. Dalle 8.25, sulla A16 Napoli-Canosa ci sono veicoli scortati, per la perdita di carico accidentale di un mezzo pesante, tra lo svincolo di Candela e quello di Lacedonia, direzione Napoli.