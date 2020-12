Tempesta di pioggia e vento in arrivo: tutta la Puglia interessata. Landella chiude villa, parchi e cimiteri

La Protezione Civile regionale ha emesso due messaggi di allerta per le prossime ore. Il primo segnala dalle 8 di domenica 6 dicembre e per le successive 12 ore allerta gialla in tutta la provincia di Foggia per temporali e rischio idrogeologico. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il secondo bollettino, valido sempre dalle 8 del mattino e per le successive 6-12 ore è un messaggio di allerta arancione per vento. Si segnala il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per questo motivo il sindaco di Foggia Franco Landella ha ordinato la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della villa coomunale e del Cimitero con esclusione delle attività non differibili (come ad esempio le tumulazioni) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse.