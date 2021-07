Il maltempo non molla la Capitanata: l'allerta resta arancione fino alle mezzanotte, piogge e temporali anche domani

Situazione maltempo in provincia di Foggia e in Puglia il 17 e il 18 luglio 2021. Le allerte meteo arancione e gialla

Si allarga il perimetro delle aree oggetto dell'allerta meteo arancione in Puglia, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Dalle 14 di oggi 17 lugliio e per le successive 10 ore, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Resta arancione l'allerta sul Gargano e alle Isole Tremiti e viene estesa alla Puglia centrale Adriatica e alla Bradanica, al Basso Ofanto e al Subappenino Dauno. Gialla nel resto della regione.

Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. In questo caso l'allerta sarà gialla.