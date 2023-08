Inizio settimana con grande caldo e allerta rossa per gli incendi boschivi

Tanto sole e temperature in aumento a partire da lunedì 21 agosto e almeno fino a venerdì. L’anticiclone subtropicale garantirà una lunga fase all'insegna del tempo stabile e del caldo pienamente estivo al Sud est Italia. Le temperature subiranno un aumento portandosi fino ai 36-38°C. Il clima sarà a tratti afoso lungo i tratti costieri e nei grandi centri urbani. Nuovo possibile cambio di scenario, invece, tra il 26 e il 27 agosto, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo.

Nel frattempo, alla luce del gran caldo delle prossime ore, la Protezione Civile ha emanato il bollettino di previsione incendi boschivi che per la giornata di lunedì colloca la Capitanata nel livello di ‘suscettività alta’ (calcolata non solo sulla base delle condizioni meteo-climatiche, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio). Questo significa che “ad innesco avvenuto, l’incendio si propagherà in maniera tale da poter rapidamente raggiungere dimensioni e intensità tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie ancorchè rinforzate, richiedendo il dispiegamento di ulteriori mezzi aerei”.

Suscettività media, invece, per la giornata di martedì. Il che significa che ad innesco avvenuto l’incendio si propagherà “in maniera tale da dover essere tempestivamente fronteggiato con forze ordinarie, altrimenti potrebbe essere necessario un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo, rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei”. Quindi si raccomanda attenzione.

Ad ogni buon conto, è opportuno seguire delle piccole, ma importanti buone abitudini per scongiurare incendi accidentali. Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi che possono incendiare l'erba secca, non accendere fuochi nel bosco e usare solo le aree attrezzate, non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamente spento, e quando si parcheggia l’auto, accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca perché il suo calore potrebbe incendiare facilmente l’erba. E poi non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive (sono un pericoloso combustibile) e non bruciare - senza le dovute misure di sicurezza - le stoppie, la paglia o altri residui agricoli che in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo.

Se si avvistano fiamme o anche solo fumo telefonare al numero di soccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112, e cercare una via di fuga sicura (una strada o un corso d'acqua). Infine, non sostare lungo le strade perché si potrebbero intralciare i soccorsi.