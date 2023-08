Anziano ustionato e trasportato a Brindisi, il messaggio di Confcommercio Giovani e ASD Atletica San Nicandro

E’ Antonio Florio, il papà del presidente di Confcommercio San Nicandro Garganico, l’ottantacinquenne che due giorni fa è rimasto ustionato in campagna in seguito a un incendio divampato nel suo terreno agricolo e che per questo è stato trasportato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Un incidente che ha scosso l’intera comunità che si è stretta al figlio Matteo Florio al quale è giunto anche un messaggio congiunto da parte delle associazioni ‘Confcommercio Giovani Imprenditori’ di San Nicandro Garganico e ASD Atletica San Nicandro.

“In un momento di condivisione e unione – scrivono – le Associazioni desiderano esprimere la loro più profonda vicinanza al Presidente Matteo Florio e alla sua famiglia, colpiti da un grave incidente. L’evento ha suscitato un forte sentimento di condivisione tra le due associazioni, evidenziando come la solidarietà possa unire le persone in momenti di difficoltà. Entrambi gli enti sono consapevoli dell’importanza di supportarsi a vicenda nelle sfide della vita, siano esse imprenditoriali o personali”.

“In questo momento di avversità, Confcommercio Giovani Imprenditori di San Nicandro Garganico e ASD Atletica San Nicandro desiderano trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiamento, nella fiducia che la determinazione e l’unità possano superare ogni ostacolo. Ci uniamo per inviare i nostri migliori pensieri e speriamo che il signor Antonio Florio possa riprendersi al più presto” conclude il messaggio.

Un messaggio che contiene anche parole di conforto e vicinanza dei due presidenti. “In questo momento – scrive Leonardo Nardella il numero uno di ‘Giovanni imprenditori Confcommercio’ – ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza a Matteo Florio e alla sua famiglia. L’unità tra le associazioni dimostra la forza della comunità e la volontà di sostenerci reciprocamente”. “La vicinanza della famiglia Florio all’Atletica San Nicandro è sempre stata forte. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante unirsi in momenti difficili e dare il nostro pieno supporto a chi ne ha bisogno” sono, invece, le parole di Bruno Solimando, presidente della società sportiva.