Scrive post d'addio su Facebook e sparisce: amici e parenti in ansia, giovane rintracciato dai carabinieri a Foggia

I parenti, subito informati del ritrovamento, hanno tirato un grosso sospiro di sollievo. Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri mentre era in auto, in direzione nord. Sta bene

Il messaggio che ieri pomeriggio aveva pubblicato sul suo profilo Facebook aveva messo in allarme amici, parenti e utenti del social network. "Addio" aveva scritto a caratteri cubitali, prima di far perdere le proprie tracce.

Grazie alle ricerche avviate con tempestività dai carabinieri della stazione di Oria, nel giro di poche ore, è stato rintracciato un giovane che ha tenuto con il fiato sospeso parecchie persone. Come riporta BrindisiReport.it, i familiari, dopo aver letto quello sfogo che lasciava presagire gesti inconsulti, si sono immediatamente rivolti ai carabinieri.

Come da protocollo, la compagnia di Francavilla Fontana ha diramato una segnalazione, con una foto della persona scomparsa, a tutte le forze dell’ordine della Puglia. Un paio di ore dopo, una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio del Foggiano ha riconosciuto in un automobilista che procedeva verso nord la persona segnalata e ha fermato l’auto.

I parenti, subito informati del ritrovamento, hanno tirato un grosso sospiro di sollievo. Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine, dopo che si era temuto il peggio. Il post è stato infatti commentato da decine di persone che temevano per le sorti del suo autore.