"Non dimentichiamo il loro sacrificio". Da Foggia a Roma per il 'Memorial Day' che onora la memoria di tutte le vittime della criminalità

Al via la 29^ edizione 2021 del 'Memorial Day' organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) e nella cui rassegna di eventi, si inseriscono una serie di manifestazioni e commemorazioni "per non dimenticare, per non dimenticarli“.

Le iniziative, infatti, sono organizzate in ricordo di tutte le vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalità. "Vogliamo ricordare il sacrificio non solo di uomini in divisa e servitori dello Stato, ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività", spiega in una nota stampa il segretario provinciale Giuseppe Vigilante.

"L’intento è quello di non dimenticare il loro immenso sacrificio ed onorare la loro memoria". Per questo, martedì 18 maggio, alle 09.30, il personale della segreteria provinciale SAP di Foggia, in ossequio alle norme relative all’emergenza sanitaria, deporrà una corona di fiori presso il 'cippo' situato nel piazzale della questura e dedicato ai caduti della Polizia di Stato, per ricordare e non dimenticare le troppe vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalità.

Le celebrazioni della 29^ edizione del Memorial Day, si concluderanno giovedì 20 maggio 2021 con una camminata della memoria che si svilupperà attraverso percorsi lungo le vie di Roma per arrivare all’Altare della Patria, monumento dedicato al milite ignoto, dove la manifestazione avrà termine con la deposizione di una corona.