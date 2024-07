Medico salva paziente colpito da infarto. Colelli 118: "Scelta opportuna quella di salire sull'ambulanza"

"Non c'è stato alcun rimprovero da parte della Centrale Operativa". A FoggiaToday il direttore del 118 Stefano Colelli fuga ogni dubbio sulla vicenda che ha visto protagonista il dott. Giuseppe Lorusso, medico foggiano in forza alla Guardia Medica di Candela, che nella giornata di sabato 22 luglio ha prestato i primi soccorsi insieme agli operatori del 118, scongiurando il peggio, su un paziente colto da infarto.

Una precisazione doverosa a seguito della diffusione della notizia che il medico sarebbe stato oggetto di "rimprovero" per essere salito in ambulanza (in quanto sprovvista di un medico) durante il trasporto in ospedale, e avere pertanto svolto mansioni che differiscono da quelle del medico di Continuità Assistenziale.

Il paziente si sarebbe recato presso lo studio lamentando dolori al petto: "Il dottore ha chiamato subito il 118 per un ecg, che ha messo in evidenza un principio di infarto. Coscientemente, ha medicalizzato l'ambulanza durante il trasporto in ospedale. Una scelta opportuna", precisa Colelli.

"Da parte nostra non c'è stata alcun tipo di richiamo, anzi. Il dottore ha lavorato in passato nel 118 e ha messo in pratica le sue pregresse conoscenze".

Resta una sola grande criticità, ovvero quella legata alla carenza di medici nell'emergenza-urgenza: "Ma quello è un problema di portata nazionale. Mancano i medici e gli infermieri. Più si va avanti, più sono destinate ad aumentare. Prima avevamo 160 medici, adesso ne abbiamo solo 60", evidenzia Colelli.