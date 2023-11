Una medaglia d'oro a tutti i caduti per la Patria, perché "non esistono militari di serie A e di serie B"

Le parole di Vincenzo Frasca, il fratello del caporal maggiore capo Mario caduto a Nassiriya nel 2011, trovano appoggio dal Ministro alla Difesa Guido Crosetto: "Dare una medaglia a tutti i caduti in guerra"

"Sarà giornata nazionale di tutti i caduti in missione di pace quando i nostri eroi saranno riconosciuti tutti allo stesso modo", Con queste parole, Vincenzo Frasca - fratello di Mario, il caporal maggiore capo caduto a Herat nel 2011 per un ostacolo posto al centro della carreggiata che causò il ribaltamento del mezzo su cui il militare di Orta Nova viaggiava - ha voluto sensibilizzare il Governo e il Ministero alla difesa a riconoscere il sacrificio di tutti i caduti in guerra.

Parole che sono state pronunciate ieri durante la giornata nazionale dei caduti in missione di pace. Dal 2015 Frasca si spende perché i riconoscimenti vengano dati a tutti i militari che hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Mario Frasca ha chiesto anche un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per formularle di persona la proposta.