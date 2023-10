Mazzetta da 20mila euro a ex sindaco: chiesti 7 anni al noto imprenditore

Il Pubblico Ministero, in sede requisitoria, giovedì 19 ottobre ha chiesto la condanna di sette anni di reclusione per Gerardo Biancofiore, l'imprenditore di Cerignola indagato nell'ambito del della mazzetta da 20mila euro all'ex sindaco di Cerignola e presidente del Consorzio di Igiene Ambientale Foggia 4, Franco Metta, avvenuta nel dicembre del 2016, presumibilmente, l'accusa, per attirare il sindaco “dalla propria parte” nell'ambito del progetto di costruzione del VI lotto della discarica di Forcone-Cafiero, a cui era interessata l'Ati di Biancofiore e Bonassisa (imprenditore nel settore dei rifiuti), quest’ultimo colui che ha materialmente consegnato il denaro.

Domenica 22 ottobre l'ex primo cittadino - parte civile nel processo - ha dichiarato che il Comune di Cerignola avrebbe ritirato la costituzione parte civile (e anche del Consorzio Foggia 4).

All'epoca dei fatti l'avvocato-sindaco aveva commentato così l'accaduto: “Una persona fisica, che ho immediatamente denunciato, ripreso dalle telecamere del Comune, mi ha consegnato quello che credevo fosse un pacco di biscotti natalizi, che invece conteneva del denaro. Cinque minuti dopo ho denunciato il fatto a Polizia e Carabinieri, che sono immediatamente intervenuti. La persona, con tanto di nome e cognome, è stato da me denunciato ed è indagato dagli inquirenti”.

Istigazione alla corruzione: per questo motivo il 31 ottobre 2017 gli agenti della polizia di stato del commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola avevano tratto in arresto (ai domiciliari), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, l'allora presidente regionale e provinciale dell’Ance classe 1966 e imprenditore nel settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili.

In particolare, le indagini avviate il 7 dicembre 2016, subito dopo la denuncia presentata dal sindaco di Cerignola per il reato di tentata corruzione, dopo aver ricevuto una scatola di biscotti contenente la somma di 20mila euro, debitamente coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dr. A. Di Giovanni, consentivano di far luce sull’episodio denunciato e di far emergere gravi elementi di reità per il reato di istigazione alla corruzione.

Secondo l'ipotesi accusatoria, dietro al 'cadeau' della somma di denaro al sindaco di Cerignola, Franco Metta, vi sarebbe stata l'intenzione di Rocco Bonassisa e di Gerardo Biancofiore, di essere favoriti nell'approvazione di un progetto di finanza legato alla realizzazione del sesto lotto della discarica di rifiuti per l'impianto Sia di Cerignola (un affare, parrebbe, di circa 100 milioni di euro).

Gli indizi erano stati desunti da una pluralità di elementi fra cui le dichiarazioni rese innanzi al P.M. in sede di interrogatorio dei due imprenditori e dal contenuto degli sms scambiati fra gli stessi prima e dopo il fatto di reato denunciato. Per il fatto Rocco Bonassisa ha patteggiato ed è stato condannato a 1 anno, 8 mesi e 26 giorni.