Maxi rissa questa sera in pieno centro a Foggia. È accaduto poco prima del coprifuoco, intorno alle 21.45, in Corso Cairoli.

Come si evince dal video, la polizia, con quattro pattuglie, era sul posto per un tamponamento tra un'auto e un motorino. La strada era bloccata in attesa dei soccorsi. A un certo punto il parapiglia: una persona scatta e volano calci e pugni.