Omicidio a Mattinata, il sindaco Bisceglia: "Noi non abbiamo paura, non ci arrenderemo mai"

"Noi non abbiamo paura. Noi non vivremo nel terrore. Per la nostra Comunità, questo che stiamo vivendo è un periodo durissimo. E quanto successo oggi conferma quanto delicato sia questo momento. Dobbiamo rispondere continuando a chiamare per nome questi atti violenti e sconsiderati. Senza paura e a muso duro". Così il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia commenta l'omicidio di Bartolomeo Notarangelo, il 36enne ucciso questo pomeriggio nel comune garganico.

"Sappiatelo, voi che minate la nostra storia e la nostra credibilità che questa comunità vi chiama proprio col vostro nome, senza se e senza ma: vigliacchi assassini. Perché non ci pieghiamo alla logica della violenza, della vendetta, della crudeltà gratuita. Perché non c'è alcuna logica e nessuna umanità nel lasciare orfani altri figli della nostra terra. La mafiosità di questo atto - aggiunge - non si giustifica per nulla al mondo. Vergogna, vergogna, vergogna".

"Dobbiamo continuare ad avere fiducia nelle Istituzioni democratiche, nelle forze dell'ordine, nella magistratura. Nel lavoro di tante persone che continuano ad impegnarsi per il bene della nostra Mattinata. All'assassino chiedo di costituirsi, di pentirsi e di assumersi le proprie responsabilità. Dimostri di essere un uomo e non un animale. Sento dentro di me un profondo senso di sconforto e tristezza - conclude il primo cittadino - ma non di impotenza perché vivo le mie giornate nella consapevolezza che non riuscirete mai ad averla vinta sulla gente della mia Comunità. Mattinata ed io, nel mio piccolo, non ci arrenderemo mai. Mai".