Mattinata, a fuoco tre auto alla periferia della città

Incendio auto nella notte, a Mattinata. Il fatto è successo poco dopo le 2, alla periferia del paese. Il rogo, partito verosimilmente da un mezzo, ha interessato pienamente due veicoli presenti in strada, coinvolgendone un terzo parcheggiato nelle immediate vicinanze.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Manfredonia, che ha spento il rogo e bonificato l'area, evitando ulteriori conseguenze. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco, ma non si esclude la matrice dolosa dell'accaduto. L'episodio è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.