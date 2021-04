Scomparsa donna e 6 figli minorenni a Mattinata: "Stanno bene e non sono in situazione di pericolo”

“Sia la donna che i bambini stanno bene e non sono in situazione di pericolo”. E’ questa l’unica informazione che filtra dagli inquirenti a seguito delle denunce e dell’appello lanciato nella giornata di ieri da un pescatore 42enne di Mattinata che, dalla mattina dello scorso 1° aprile, non ha notizie della moglie e dei sei figli, tutti minorenni.

“Si tratta di una informazione che ha rassicurato il mio assistito”, spiega il legale Matteo Ciociola. “Oggi stesso si recherà in commissariato a Manfredonia (dove ieri ha sporto una seconda denuncia, ndr) per comprendere i contorni della vicenda”, continua il legale.

Massimo riserbo sulla vicenda, anche in relazione alla presunta attivazione di un 'Codice Rosso', sia da parte delle forze dell’ordine che dell’autorità competente.