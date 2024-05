Mattia è tornato a casa, la nuova vita dopo la leucemia e il trapianto: "Grazie a tutti per la vicinanza"

Un calvario durato quasi un anno e mezzo. Addolcito parzialmente dal calore di amici, parenti e, soprattutto, dall'encomiabile lavoro delle operatrici dell'associazione Davide Ciavattini, la onlus che da oltre trent'anni affianca l'ospedale pediatrico 'Bambin Gesù' di Roma nella lotta alle leucemie infantili. E in oltre 15 mesi Mattia ha lottato, insieme a mamma Gina e a papà Luca. Una lunga battaglia che ha finalmente trovato un momento di gioia. Perché il 20 maggio scorso Mattia ha potuto fare ritorno a casa, esattamente un giorno prima di festeggiare il suo quattordicesimo compleanno. L'occasione migliore per organizzargli una festa a sorpresa: ad accogliere il ragazzo, parenti, amici e compagni di scuola. Il primo passo verso il ritorno alla normalità.

"Il 14 febbraio è stato sottoposto a trapianto di midollo, sta procedendo tutto bene. È pulito, lo scorso 20 maggio gli hanno rimosso il Cvc (catetere venoso centrale, ndr) e ha potuto fare ritorno a casa", racconta a FoggiaToday papà Luca.

Ci ha tenuto ad annunciare a tutti il ritorno di Mattia, come segno di riconoscimento per le tantissime dimostrazioni di vicinanza registrate nei mesi scorsi: "Tutta Foggia è stata calorosa con noi. Per questo ho piacere a far sapere a tutti che il nostro bambino sta bene ed è a casa".

È stato un percorso lungo e insidioso per Mattia e la sua famiglia. Tutto è iniziato nel gennaio di un anno fa, quando a Mattia fu diagnosticata la leucemia: "Ha sostenuto le cure, come da protocollo, all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, ma non si registrarono miglioramenti significativi". A quel punto la strada da percorrere era quella dell'ospedale Bambin Gesù: "Siamo andati a Roma, il bambino è rimasto in ospedale per quaranta giorni, poi si è trasferito nella struttura dell'associazione Davide Ciavattini, in attesa del trapianto".

E qui entrano in gioco le operatrici della associazione che ha ospitato Mattia e mamma Gina, mentre papà Luca è rimasto a Foggia con il fratellino più piccolo: "Devo dire grazie anche ai miei colleghi militari del 21° Reggimento 'Trieste', che mi hanno dato un grande supporto e effettuato anche diverse donazioni alla associazione".

Il lavoro della 'Davide Ciavattini' è stato di vitale importanza, perché le sole cure mediche non possono essere sufficienti senza il supporto emotivo e psicologico. A Roma, Mattia ha trovato una seconda famiglia, pronta a far sentire il ragazzo a casa, ma anche ad attenuare le comprensibili ansie e preoccupazioni dei genitori. Come quando lo scorso ottobre, insieme alle pedagogiste Martina e Giulia, Mattia si è cimentato nella preparazione del suo piatto preferito, le orecchiette al sugo. Un momento per sentirsi meno lontani da casa: "Quando sono entrata nella casa ho capito subito che non era un posto qualunque, era come essere a Foggia, era come essere davvero 'a casa'. Abbiamo i nostri spazi e al tempo stesso ci sono persone che, pur non conoscendomi, sono disposte ad aiutarmi", raccontò mamma Gina.

Concetto ribadito anche da papà Luca, che prende in prestito una celeberrima frase di 'Benvenuti al Sud': "Alla 'Davide Ciavattini' piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai". Anche perché sono tanti i bambini che purtroppo condividono la stessa sventura: "Ci sono tanti bambini che sono costretti a lottare, altri che non ce l'hanno fatta", spiega Luca con la voce rotta dall'emozione. "Loro sono stati fondamentali in tutto. Ci sono volontari che ti danno supporto psicologico, insegnanti che hanno seguito Mattia nel periodo in cui non poteva andare a scuola. Mio figlio ha anche partecipato alle giornate di pet therapy. Gli ospiti vengono seguiti in tutto e per tutto, sia i pazienti che i genitori".

Ora, per Mattia e la famiglia, è tempo di riappropriarsi della normalità. Anche se il ragazzo dovrà sottoporsi a periodici controlli: "Dovrà sostenere gli esami di terza media al 'Bambin Gesù', non potendo ancora tornare a scuola. Ma da quando siamo tornati, Mattia è al settimo cielo, anche perché ha potuto rivedere gli amici".

L'euforia di chi può guardare al futuro con ottimismo e gioia. La stessa condivisa, attraverso un reel, dalla sua seconda famiglia della Associazione 'Davide Ciavattini': "Anche se questa strada è stata davvero la più tortuosa e difficile di tutte, l'abbiamo fatto. L'abbiamo superata. Con fatica, con dolore, ma anche con tanta tanta forza, un sacco di buona cucina e momenti indimenticabili trascorsi tutti insieme. Ora questo ritorno a casa è un ritorno al futuro. Buona vita Mattia, da parte della tua 'casa romana'!".