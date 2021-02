Matteo Ciuffreda confermato segretario generale provinciale Siap: "Uno stimolo per fare meglio e tutelare i diritti dei poliziotti"

Quale sindacato per il futuro dei poliziotti. Questo il tema del quinto congresso provinciale del Siap - Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che si è svolto ieri, a Foggia, nel rispetto delle normative anti Covid.

Nell'occasione, è stato rinnovato l'organico provinciale del sindacato. Rieletto all'unanimità come Segretario generale provinciale Matteo Ciuffreda (nella foto in basso); vicario provinciale Alfonso Pasqua. Segretario provinciali aggiunti sono Francesco Longo e Vincenzo Mastropasqua. Presidente Gennaro Pennetta.

Nominati altresì i delegati provinciali e i delegati sezionali, le commissioni ANQ e le commissioni Disciplina. "Ringrazio tutti i miei collaboratori per la conferma avuta e la stima dimostrata al Signor Questore di Foggia. Ringrazio tutti gli iscritti che hanno aderito al sindacato", ha spiegato Matteo Ciuffreda. "È un ulteriore stimolo per fare meglio e tutelare i diritti di tutti i poliziotti, in ogni sede".