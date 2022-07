Manfredonia piange Matteo, il fotografo 34enne morto improvvisamente in Trentino

Avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 31 luglio Matteo Bottalico, il fotografo di Manfredonia deceduto improvvisamente il 26 luglio a Brentonico, in provincia di Trento, dove lavorava come animatore presso un villaggio turistico. La notizia è giunta in città come un fulmine a ciel sereno. Sotto choc la comunità, che insieme ai genitori, al fratello, alle due sorelle, ai parenti e agli amici più stretti, nella giornata di domani, alle 12, accoglierà la salma del ragazzo presso la Chiesa Sacra Famiglia, mentre alle 16.30 sarà celebrato il rito funebre.

Migliaia i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook in questi giorni, alcuni molto commoventi lo ricordano come un ragazzo sensibile e sempre vicino agli ultimi. ?Questa è una delle pochissime foto che ho di te, perché eri tu che amavi farci foto, ecco perché cacciatore di emozioni. Non ci credo ancora, è così che voglio ricordarti, che ti vedo nella mia mente. Tu, oltre ad essere un cugino, sei per noi il nostro collaboratore preferito che avremmo voluto averti sempre al nostro fianco, sempre pronto ad aiutarci e a darci consigli? scrive Mary su Facebook. ?Un ragazzo meraviglioso, un amico sincero, un Angelo in cielo? il commento di Paride. Anche tutti i suoi ex compagni di scuola della 5^ C della Regioneria si sono uniti al dolore del loro amico di banco: ?Tutti noi non ti dimenticheremo mai?