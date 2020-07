Mascherina obbligatoria nel centro storico di Vieste: vie strette, è impossibile garantire la distanza minima di 1 metro

Vieste dalle spiagge e baie formato XXL, perla del Gargano apprezzata anche per i caratteristici vicoli del centro storico, si appresta ad accogliere migliaia di turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive tra le meraviglie della regina dell'estate in Puglia.

In vista dell'ondata di turisti in arrivo nel week-end, per non farsi trovare impreparati e non correre rischi in tema di emergenza sanitaria da Covid-19, da venerdì 31 luglio sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina per accedere nel centro storico.

Se sprovvisti, sarà premura e compito dei volontari di Pegaso, Protezione Civile e Motoclub Gargano - che insieme alla polizia locale verranno impiegati davanti ai tre ingressi del borgo antico per veicolare gli accessi in entrata e in uscita - consegnare gratuitamente il dispositivo di protezione.

L'ondata dei vacanzieri in arrivo nei prossimi giorni, ha spinto il vicesindaco e assessore al Turismo Rossella Falcone a correre ai ripari. Nel centro storico, fatto perlopiù di vicoli e di stradine strette, non è possibile infatti garantire la distanza interpersonale di un metro. Da qui la decisione del Comune di obbligare gli avventori ad utilizzare la mascherina.

“Abbiamo posizionato delle segnaletiche per veicolare il flusso e fare in modo che sia ad unico senso di marcia, presidieremo gli accessi più affollati del centro storico. La decisione è stata presa per garantire ai turisti l'accesso in sicurezza in centro e presso i negozi, scongiurando gli assembramenti e l'eccessivo numero di persone. In questo modo tuteliamo i commercianti e allo stesso tempo evitiamo che possa eventualmente diffondersi il virus facendo rispettare le misure richieste per il contenimento del contagio” spiega a Foggiatoday l'assessore Falcone.