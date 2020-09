Aumentano i casi positivi, mascherine obbligatorie all'aperto anche a San Severo: i trasgressori saranno puniti

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 con un incremento di casi positivi, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, vista l'ordinanza del ministro della Salute del 16 agosto che all’art. 1 comma 1 lett. a) dispone che “è fatto obbligo dalle 18 alle 6 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”, ordina l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle seguenti aree a maggiore vocazione aggregativa della città: parchi pubblici e villa comunale; ingresso e uscita dagli edifici scolastici; aree mercatali; aree di intrattenimento antistanti le attività di somministrazione di bevande e similari e attività commerciali.

Ein tutti i luoghi ove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, ove non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. È fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.