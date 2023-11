Sorvegliata a vista dal marito geloso, cerca di strangolarla e minaccia di uccidere lei e i suoi figli

Un uomo originario di San Giovanni Rotondo ma residente a Rimini finirà a processo per aver reso la vita della moglie un inferno, fino a quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine i soprusi che era costretta a subire: era sorvegliata, non poteva utilizzare lo smartphone, guardare gli altri uomini e finanche esternare le proprie emozioni.

Lo riporta Riminitoday, il quotidiano di informazione on line della provincia dove risiedono i coniugi.

Inoltre, la vittima subiva forti pressioni psicologiche, atteso che il marito la minacciava di togliersi la vita o compiere atti di autolesionismo. Difatti, in un'occasione, mentre procedevano in auto a velocità sostenuta, avrebbe minacciato di lanciarsi fuori dall'abitacolo, qualora la moglie non gli avesse giurato di amarlo.

Quando la scorsa estate al culmine dell'ennesima aggressione, la donna aveva deciso di denunciarlo, il marito avrebbe cercato di strangolarla per poi minacciarla di uccidere lei e i suoi figli. Da quel momento è scattato il codice rosso, con il Gip che aveva emesso nei confronti del marito una misura cautelare con divieto di avvicinamento alla persona offesa ad almeno 500 metri.

A marzo ci sarà l'udienza preliminare.