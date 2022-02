Tragedia a Stornara, marito e moglie trovati morti in casa: erano sul pavimento uno accanto all'altro

Tragedia a Stornara dove intorno all’ora di pranzo di oggi 22 febbraio, marito e moglie, Salvatore Lucente di 73 e Mattea Colella di 72 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di via Scipione, probabilmente a cause delle esalazioni da monossido di carbonio provenienti dalla caldaia, che avrebbero provocato in entrambi perdita di coscienza e di conseguenza la morte. Da notizie in nostro possesso, sembrerebbe che le bocchette di aerazione fossero coperte dallo scotch.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i medici legali e i vigili del fuoco. A lanciare l’allarme sono stati la figlia e il genere. Preoccupati perché i loro familiari non rispondevano al telefono (la figlia li aspettava a pranzo), si sono recati presso l'abitazione dei due dove c'era un forte odore di gas. Immediata è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco di Cerignola. Nel frattempo l'uomo ha sfondato il portone d'ingresso, una volta dentro ha trovato le vittime riverse sul pavimento, in pigiama e uno accanto all'altra (le immagini video sul luogo della tragedia).