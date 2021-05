Mario Della Cioppa, dalla 'Squadra Stato' di Foggia a numero uno della questura di Roma: prende il posto del neo prefetto della Capitanata

Domani, 26 maggio, a Foggia si insedierà il nuovo prefetto e questore di Roma Carmine Esposito. Prenderà il posto di Raffaele Grassi, che dal capoluogo dauno andrà a Padova. L’ex questore di Foggia Mario Della Cioppa, domani lascerà la questura di Catania per quella di Roma. Prenderà il posto del neo prefetto di Foggia.

Approdato nel Tavoliere delle Puglie nell'agosto 2017, pochi giorni prima dell'uccisione dei fratelli Luciani nell'agguato a Mario Luciano Romito avvenuto il 9 agosto presso la stazione ferroviaria dismessa di San Marco in Lamis, in un periodo drammatico e di sfiducia nelle istituzioni, in 22 mesi trascorsi in Capitanata, fino a giugno 2019, il questore pescarese era riuscito a ribaltare la percezione dei foggiani.

Lo aveva fatto attraverso grandi operazioni di polizia giudiziaria, tre importantissime: Agosto di Fuoco sul Gargano, Decima Azione a Foggia e in ultimo, poco prima di trasferirsi a Catania, la storica operazione 'Ares' dei 50 arresti di San Severo.

Numero uno per due anni della ‘Squadra Stato’, nell’ultimo sotto la sua direzione erano stati assicurati alla giustizia 800 malviventi, di cui 200 appartenenti alla criminalità organizzata