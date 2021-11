"E' un clamoroso errore". L'associazione Panunzio non accolta tra le parti civili in 'Decima Bis'. L'avv. Aiezza: "Siamo esterrefatti"

"Esterrefatto e incredulo". Così l'avvocato Mario Aiezza, legale dell'associazione antimafia 'Giovanni Panunzio', dopo il provvedimento emesso ieri dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, che ha rigettato la richiesta di costituzione come parte civile dell'associazione, nell'ambito del processo 'Decima Bis'.

"Il provvedimento emesso ieri dalla dottoressa Cafagna suscita assoluta incredulità, tenuto conto da un lato della granitica giurisprudenza di legittimità in tema di costituzione di parte civile delle associazioni, dall'altro della chiarezza dello Statuto dell'associazione 'Panunzio' in ordine alle finalità statutarie ed alle modalità attraverso cui perseguirle, tra cui proprio la costituzione di parte civile al fine di fornire sostegno legale alle vittime e agire per la tutela e la realizzazione degli scopi sociali."

"Tale esclusione - prosegue l'avv. Aiezza - suscita sgomento in ragione della rilevanza sul territorio dell'associazione 'Panunzio' e dell'attività che da anni svolge con costanza e determinazione, e che certamente non può essere riduttivamente considerata come mera attività di divulgazione. Basti pensare, tra l'altro, che l'associazione Panunzio è già parte civile costituita nel processo 'Decima Azione', nel processo 'Grande Carro', nel processo 'Rameta' e nel processo per l'omicidio Traiano. Lascia assolutamente esterrefatti, dunque, questa esclusione. Daremo corso - conclude l'avv. Aiezza - a tutti i possibili strumenti giudiziari al fine di porre rimedio a quello che appare un clamoroso errore".