Tragedia in mare: 17enne morto annegato a Marina di Lesina

Dramma a Marina di Lesina, dove un ragazzo di 17 anni è morto annegato. La tragedia si è consumata nelle prime ore del pomeriggio in zona lido Mirage. L'intervento della Guardia Costiera è avvenuto in seguito alla segnalazione di scomparsa del ragazzo.

Dopo circa un'ora di ricerche, la vittima è stata rinvenuta in mare e recuperata attraverso il servizio di elisoccorso. I lunghi tentativi di rianimazione non sono però serviti a nulla. La vittima è un giovane residente a Foggia di origine rumena. In seguito alla dichiarazione del decesso, la madre del ragazzo avrebbe accusato un malore.