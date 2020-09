Mariachiara Soldano, il capitano di Torremaggiore è la prima donna al comando di una compagnia dei carabinieri in Calabria

E' originaria di Torremaggiore, nel Foggiano, e dallo scorso 10 settembre è la prima donna ad assumere il comando di una compagnia carabinieri in Calabria.

Il primato è spettato al capitano Mariachiara Soldano, alla guida della compagnia di Rende. Trentenne pugliese, Soldano ha frequentato l'accademia militare di Modena terminando il percorso di studi alla Scuola ufficiali di Roma.

E' laureata in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza. Tra le esperienze lavorative, la neo-comandante Soldano è stata insegnante alla scuola marescialli e brigadieri di Velletri, e comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Modica prima e di Ragusa poi.

Sotto la sua responsabilità vi è ora la Compagnia di Rende, che comprende dieci Stazioni Carabinieri dipendenti, in un territorio, come sottolineato in una nota dell'Arma "particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Condivido con piacere ed orgoglio questo successo che vede come protagonista una nostra concittadina alla quale va il mio in bocca al lupo", scrive il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo. "Portiamo alto il nome di Torremaggiore. Complimenti alle eccellenze della nostra terra".