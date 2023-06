Salvò due anziane intrappolate tra le fiamme: oggi il maresciallo Tusiano riceve l'encomio

Lo scorso 27 aprile a Casalvecchio di Puglia ha messo in salvo due donne che stavano rischiando di morire in un incendio. E oggi riceve l’encomio solenne per quel gesto. Lui è Pierluigi Tusiano, classe 1981, maresciallo dell’Arma e comandante dei Carabinieri della stazione di Casalnuovo Monterotaro che questa mattina, durante una cerimonia ufficiale, dalle mani del primo cittadino Pasquale Codianni, ha ricevuto l’encomio.

Questa la motivazione: “Per l’eccezionale gesto di coraggio compiuto in Casalvecchio di Puglia il 27 aprile 2023 quando, libero dal servizio e incurante del rischio e pericolo per la propria incolumità, portava in salvo due persone anziane minacciate da un incendio divampato da una conduttura del gas”.

Pierluigi Tusiano, quel pomeriggio del 27 aprile non era in servizio quando si è accorto che due donne anziane con problemi di deambulazione erano rimaste prigioniere in un appartamento di via Toti a Casalvecchio avvolto dalle fiamme. L’uomo le tratte in salvo caricandole sulle proprie spalle.