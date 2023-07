Lido del Sole tutta balneabile. D'Anelli che ci accusa di "sciocchezze": "Il mare di Rodi si può bere"

Allarme e preoccupazioni rientrati in quel di Rodi Garganico. Nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D'Anelli, ha comunicato che a Lido del Sole, nel tratto precedentemente interdetto alla balneazione, i parametri sono ritornati totalmente nella normalità. Il primo cittadino si è affrettato ad anticipare alla sua città e ai vacanzieri, che ad horas avrebbe proceduto a revocare l'ordinanza, "con somma soddisfazione, con grande gioia".

L'Arpa, alle 16.30, ha dato il via libera alla balneazione perchè i parametri sono ritornati nella norma, dopo il monitoraggio fatto da Lido del Sole fino a tutta la spiaggia di Ponente, zona Sabbiadoro. "Il mare di Rodi si può bere, quello di Lido del Sole altrettanto. Non c'è un colibatterio fetale e quindi, di conseguenza, è uguale all'acqua minerale che beviamo in casa".

A proposito di "sciocchezze", ovviamente, il nostro consiglio è quello di non berla. Soprassediamo sul resto.

