Sottoservizi stradali in città: la mappa delle operazioni di ripristino in tempo reale

Sono 23 le strade cittadine con ripristini definitivi da parte di Enel in corso d’opera o di prossima esecuzione nei giorni a venire, effettuati dopo gli interventi di realizzazione di sottoservizi stradali con manomissione del sottosuolo e danneggiamento stradale.

Si tratta di lavori già previsti a carico degli enti gestori nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune e per i quali l’Amministrazione - fanno sapere da Palazzo di Città - ha avviato da subito interlocuzioni finalizzate a pretenderne puntuale esecuzione a perfetta regola d’arte, diversamente da come, in più circostanze, era stato riscontrato essere stati eseguiti tardivamente e con discutibili finiture negli anni passati.

A queste strade vanno ad aggiungersi altre 43 già completate nelle settimane scorse e se ne sommeranno ulteriori 37 il cui ripristino sarà effettuato nei prossimi mesi, al termine del periodo di 60-90 giorni previsto in autorizzazione per consentire il fisiologico assestamento del piano stradale sotto traffico prima dei ripristini definitivi. “È il risultato del nuovo modus operandi messo in atto dal Comune di Foggia, basato su continua interlocuzione tra l’amministrazione comunale e le aziende che operano nel sottosuolo" spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo insieme alla sindaca in via Bonante, via Miranda, via Napoli, via Nedo Nadi e via Pietro Nenni, tutte strade su cui sono ben visibili lavori in corso da parte di Enel con fresature, stese di nuovo asfalto e recente rifacimento di nuova segnaletica orizzontale. "Nei prossimi giorni, altre strade andranno ad aggiungersi all’elenco dei ripristini grazie anche alla pronta disponibilità delle altre società gestori sottoservizi, tra cui AqP, Tim, Fiber Coop, Open Fiber, Fastweb, Amgas e Wind Tre. Nella fattispecie del sopralluogo di stamattina, dobbiamo riconoscere a Enel una pronta risposta per il ripristino del manto stradale lungo strade interessate nei mesi scorsi da importanti lavori di sottoservizi che tanti disagi hanno prodotto a cittadini".

"Allo stato attuale sono oltre cento le strade cittadine su cui Enel effettuerà lavori di rifacimento definitivo del manto stradale" specifica Galasso, "con evidente e grande beneficio per la nostra città, per lungo tempo privata di ripristini stradali eseguiti bene e diffusamente su tutte le aree precedentemente interessate da lavori di sottoservizi. Continueremo con questa incessante azione di controllo e presto ripeteremo questo sopralluogo anche per lavori eseguiti da altre società di sottoservizi”.