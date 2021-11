Manifestazioni 'no vax' e 'no green pass' nei comuni foggiani: il ministero mette un freno, interdette vie e piazze 'sensibili'

Manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto, il ministro dell'Interno individua - comune per comune - le aree sensibili della Provincia di Foggia.

Nel dettaglio, sono state diramate indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Sono state quindi individuate, d'intesa con le amministrazioni comunali, in sede di apposite riunioni di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargate alla partecipazione del presidente della Provincia, dei sindaci dei comuni di Cerignola, San Severo, Lucera e dei commissari straordinari dei comuni di Foggia e Manfredonia, le aree urbane sensibili del territorio provinciale, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che costituiranno oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica.

In linea con la tale direttiva ministeriale, qualora il questore di Foggia ravvisi esigenze impeditive, potrà adeguatamente modulare, per le aree diverse da quelle individuate come sensibili, l'esercizio del suo potere prescrittivo e conformativo.

In particolare, al fine di assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche.

L'elenco delle aree interdette.

Per il Comune di Foggia:

Piazza Cavour, Via V. Lanza, Piazza U. Giordano, C.so Vittorio Emanuele, Via Oberdan, Piazza C. Battisti, C.so Garibaldi, C.so Cairoli, Piazza XX Settembre.

Per il Comune di Manfredonia :

Corso Manfredi - Piazza del Popolo - Piazzetta Mercato - Via Barletta - Via Trento - Piazza de Lellis - Corso Roma - Via delle Antiche Mura - Via Gargano - Via Scaloria - Viale Aldo Moro.

Per il Comune di Cerignola:

Corso Garibaldi dai civici 1 / 2 ai civici 55 / 62; Corso Roma dai civici 1 / 2 ai civici 51/56; Corso Aldo Moro dai civici 1 / 2 ai civici 193 / 106; Piazza Duomo; Piazza Matteotti.

Per il Comune di San Severo:

Via Fraccacreta Matteo, Via Imbriani, Via Fraccacreta Umberto, Via Roma, Via Santa Lucia, Via Daunia, Via Soccorso, Via Fraccacreta Angelo.

Per il Comune di Lucera:

Viale Dante, Viale Lastaria, Via Fiorelli, Via Federico II, Via Bovio, P.zza Nocclli, P.zza Duomo, Piazza della Repubblica, P.zza R. Bonghi, Via IV Novembre, Corso Garibaldi, Via Amendola, Piazza San Leonardo, Piazza San Giacomo, Piazza del Carmine, Piazza Tribunali, Via San Francesco, Piazza del Popolo, Viale Ferrovia, Via Montello.

Comune di Accadia:

Intero centro abitato ad eccezione di Piazza Municipio; Via Roma; Piazza SS. Pietro e Paolo e area antistante palazzetto dello sport.

Comune di Ascoli Satriano:

Piazza Giovanni Paolo II; Largo Ausilio; Via Duomo; Via Santa Maria del Popolo; Corso Umberto I

Comune di Biccari:

Via F.P. Annunziata; Piazza Matteotti.

Comune di Cagnano Varano:

Piazza D'Apolito.

Comune di Candela :

Piazza Plebiscito; Piazza Purgatorio; Piazzale XXIV Maggio.

Comune di Carapelle:

Tutto il centro abitato ad eccezione di piazza Papa Giovanni Paolo.

Comune di Carlantino:

Largo Taverna.

Comune di Carpino:

Piazza del Popolo; Rotonda di via Roma;via Mazzini dall'intersezione con Piazza del Popolo (civico n.l) all'intersezione con via Matteotti (civico n.84).

Comune di Casalnuovo Monterotaro:

Intero centro abitato ad eccezione area esterna - circonvallazione.