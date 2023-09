Foggiani del Cep provano a fermare i lavori del 'Centro di Raccolta': "Non vogliamo piangere morti"

I cittadini non ci stanno, per loro sarebbe un atto scellerato costruire un centro raccolta di fronte ad un parco giochi e affianco ad un distributore di benzina

Questa mattina gli abitanti delle zone adiacenti a viale Kennedy a Foggia sono scesi in strada per chiedere l'interruzione immediata dei lavori di costruzione del centro comunale di raccolta rifiuti. Una delibera che risale al 2017 durante l'amministrazione Landella che stabiliva, appunto, la realizzazione del centro raccolta praticamente all'interno del centro abitato, di fianco ad un distributore di benzina e di fronte parco giochi del quartiere, con un preventivo di spesa di 390mila euro circa, di fondi Por regionali.

Ad oggi pare che i lavori stiano per iniziare ma i cittadini non ci stanno e chiedono al Commissario prefettizio Cardellicchio e al Prefetto che tutto venga bloccato per trovare quantomeno una soluzione più idonea.