Guardia Costiera irrompe in un deposito ittico: sequestrati 270 kg di pesce, sospesa l'attività

Centinaia di chilogrammi di prodotto ittico privo di tracciabilità e consegnato in condizioni non ottimali, la guardia costiera dispone la sospensione di una attività nel Golfo sipontino.

E' quanto scoperto dai militari della Guardia Costiera di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, unitamente a personale del Servizio Veterinario Siav B (Igiene degli alimenti) dell’Asl di Foggia, al termine di una operazione di polizia marittima finalizzata alla tutela del consumatore e della risorsa ittica nei confronti di un operatore commerciale dedito alla vendita al dettaglio di prodotti ittici.

Le attività di controllo sono volte a garantire la tutela del consumatore finale, con particolare attenzione al rispetto delle vigenti normative in materia di tracciabilità, etichettatura e norme igienico-sanitarie di conservazione.

Nello specifico, è stata svolta un’ispezione all’interno del deposito di una pescheria di Manfredonia, a seguito della quale sono state riscontrate inadeguatezze di natura igienico-sanitarie; ulteriormente, è stata appurata la presenza di prodotto ittico vario consistente in circa 270 kg privo delle previste informazioni per la tracciabilità dello stesso.

Al titolare, al quale è stata disposta la sospensione dell’utilizzo del locale fino al completo ripristino delle condizioni strutturali dello stesso, sono state comminate due sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 2.500 euro; contestualmente, si è proceduto al sequestro di 270 kg del prodotto ittico, giudicato non idoneo al consumo umano e per il quale ne è stata disposta la distruzione immediata.