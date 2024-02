Rifiuti speciali nei pressi di una azienda ortofrutticola: scatta il blitz, sequestrata discarica abusiva

Una discarica a cielo aperto, nella quale venivano abbandonati rifiuti di vario tipo, compresi quelli speciali.

E' quanto scoperto dai militari del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Manfredonia che, sotto il coordinamento del 6° Centro di Coordinamento Ambientale Marino della Direzione Marittima di Bari, hanno portato a termine un’importante attività a tutela dell’ambiente.

L'operazione è nata a seguito di un’attività ispettiva condotta presso una ditta che si occupa della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi della provincia di Foggia, che ha permesso ai militari operanti di attenzionare alcune aree di pertinenza della stessa ditta adibita al deposito incontrollato di diverse tipologie di rifiuti tra cui alcuni speciali.

I militari hanno quindi proceduto, su conforme avviso del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Foggia, a porre sotto sequestro le aree affinché l’attività illecita non potesse reiterarsi e aggravare le conseguenze del reato e ne è stata già disposta la convalida da parte della competente autorità giudiziaria. Per il fatto, il legale rappresentante dell’azienda è stato deferito alle competenti autorità per ipotesi di reato penalmente rilevanti in materia di gestione di rifiuti.

Al fine di ripristinare lo stato dei luoghi sarà immediatamente avviata la procedura estintiva prevista nel Testo Unico Ambientale. L’operazione rientra nelle più ampie attività investigative volte al contrasto dei reati legati al ciclo dei rifiuti e all’inquinamento delle matrici ambientali condotte sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari.