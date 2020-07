Due incendi, colonna di fumo ben visibile da Manfredonia: bruciano aree boschive vicino al torrente e dopo Foggiamare

Una colonna di fumo dall'altra parte della costa, ben visibile da Manfredonia, sta suscitando la curiosità e anche un po' di panico tra i sipontini residenti nella città del Golfo.

Da più di un'ora sono in corso due distinti interventi dei vigili del fuoco nella zona interna alla costa, distante ma all'altezza di Sciale degli Zingari, in un'area boschiva a ridosso del torrente Candelaro.

Un altro rogo si è sviluppato dopo Foggiamare, in un'area boschiva della Sp 77 che porta a Cerignola in agro di Zapponeta. Si è reso necessario l'intervento di un canadair, che ha effettuato alcuni viaggi per domare l'incendio. Ad andare a fuoco la riserva San Floriano.

